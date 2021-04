Líder do PP em São Lourenço dos Órgãos

O candidato do Partido Popular (PP) a primeiro-ministro nas eleições legislativas do dia 18 desloca-se hoje ao município de São Lourenço dos Órgãos para encontros com militantes e simpatizantes do partido. Nesta Sexta-feira de Paixão, 2, o líder partidário e cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral da Praia, Amândio Vicente, acompanhado da comitiva do PP, vai estar nesse concelho do interior de Santiago para apresentar aos militantes e simpatizantes as propostas do partido. O Partido Popular de Cabo Verde concorre pela segunda vez às legislativas, apresentando listas nos círculos eleitorais de Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista, Américas, África Europa e resto do mundo. Nas legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

