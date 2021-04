Legislativas 2021 / São Vicente: PTS apela às pessoas para evitarem votar em “figuras públicas”

O cabeça-de-lista do Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS) por São Vicente às legislativas do dia 18, Jailson D´Aguiar, apelou as pessoas para evitarem votar em “figuras públicas e populismos” que “não levam o País a lugar nenhum”.

“Não podemos ficar indo atrás dos partidos por figuras. Janira é uma figura do PAICV e Ulisses do MpD. São cidadãos normais como a gente e não podemos votar neles só porque são figuras” alertou Jailson D´Aguiar. A mesma fonte apelou aos eleitores no sentido de “evitarem maioria absoluta”. “Não podemos permitir mais essa ditadura política porque a nossa terra não está bem e quem é de opinião contrária é porque estão a criar condições para ele, mas só que não se devem ver as coisas só pelo próprio umbigo” salientou o cabeça-de-lista do PTS. É neste sentido que Jailson D´Aguiar defende a necessidade de uma “terceira força” no parlamento, já que, assinalou, o PTS tem ideia de fazer “alguma coligação com algum partido, os ditos pequenos”, para tentar “uma terceira força” para “acabar com a guerra e a ditadura no parlamento”. Por isso pediu às pessoas para terem atenção à importância do voto “no PTS” no próximo domingo. A lista de candidatos do PTS por São Vicente integra ainda Elisabete Évora, Eurico Ramos, Sónia Rodrigues, José Paris, Gracinda Tolentino, Luís Custodio, Silvestra Andrade, Nilton Bento, Alizio Delgado, Daisy Delgado e Manuel Gomes. Na quarta, 14, o Partido do Trabalho e da Solidariedade, que tem como lema de campanha “Nha Povu, nha luta, novos tempos, novos caminhos”, vai efectuar acção de campanha porta-a-porta nas zonas de Monte, Campim e Dji de Sal. Às legislativas do dia 18 de Abril para a eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais 10 no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP. PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e os três da diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África). As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.

