PAICV São Vicente demarca-se da lista para as legislativas proposta pelos órgãos nacionais

​A Comissão Política Regional (CPR) do PAICV, em São Vicente, estranha a alteração da proposta original de integrantes da lista para as próximas eleições legislativas. Em conferência de imprensa, esta manhã, no Mindelo, a vice presidente da CPR lamentou a forma como o processo foi conduzido pela Comissão Política Nacional.

Arlinda Medina fala em alterações profundas da proposta inicial, sem articulação entre as partes. “Para a surpresa da CPR, e sem que nada o fizesse prever, a lista foi profundamente alterada na reunião da Comissão Política Nacional, no dia 16 de Janeiro, sem que tivesse havido uma única articulação ou coordenação com a Região Política de São Vicente”, afirma. “Alterou-se o cabeça-de-lista e, a um só tempo, as posições dos números dois, três, cinco e seis”, acrescenta. O PAICV em São Vicente demarca-se da proposta apresentada pelos órgãos nacionais. “Nós, a maioria dos membros da CPR, demarcamo-nos da lista, não porque houve alterações, mas sim por não concordar com o modo autoritário e unilateral como o processo foi conduzido pela Comissão Política Nacional”, sublinha. Na proposta apesentada pela CPR, Alcides Graça, actual presidente da estrutura partidária em São Vicente, era apontado como número um. Com a decisão tomada pelos órgãos nacionais, este lugar passa a ser ocupado por Josina Freitas. Arlinda Medina sublinha que o órgão aguarda, desde Janeiro, uma resposta a um pedido de reabertura das negociações para a composição das listas.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.