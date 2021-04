Janira Hopffer Almada divide o dia de hoje entre São Nicolau e São Vicente

A presidente do PAICV encerra no final desta manhã a sua actividade de campanha no círculo eleitoral de São Nicolau para depois rumar a São Vicente, onde chega via marítima ainda na tarde de hoje.

Depois de um dia de campanhas para as legislativas no concelho de São Nicolau, que terminou para além das 22:00, no Tarrafal, Janira Hopffer Almada vai estar ainda esta manhã na localidade da Praia Branca para contactos directos com o eleitorado, na tentativa de fazer passar a mensagem “Um Cabo Verde para todos”.

De acordo com a programação, a candidata do PAICV, deixa a ilha de São Nicolau ao meio dia com destino a São Vicente, onde tem chegada prevista as 16:00.

Com 10.127 eleitores, o círculo eleitoral de São Nicolau, de acordo com a Comissão Nacional das (CNE), elege dois deputados à Assembleia Nacional.

Às legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.