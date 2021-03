Josina Freitas Fortes apresentada como cabeça-de-lista do PAICV em São Vicente

Josina Freitas Fortes foi hoje apresentada como cabeça-de-lista do PAICV, em São Vicente, para as legislativas de Abril. Graciano Nascimento será o mandatário e Liliana Fonseca é a mandatária para as mulheres.

No seu discurso, Josina Freitas apontou a questão da regionalização, da economia marítima, emprego e novas tecnologias como prioridades para os próximos tempos. “Trabalhar juntos para ter mais investimentos decisivos no sector do mar, para criar novas oportunidades de emprego, formação e investimento nos sectores da cultura e do turismo, agarrando bem firme o novo mundo tecnológico que está aí à porta, com utilização da nova tecnologia 5G. Apostar num futuro de ilha, de região e de país”, defendeu. Questionada sobre as divergências que marcaram o partido em São Vicente, durante a composição da lista para as próximas legislativas, Josina Freitas assegurou que a sua presença na lista é consensual e sublinha que o partido está unido. “Os partidos políticos são como famílias. Qual a família que não diverge nalguma situação? Mas o DNA está sempre lá, família é família. Estamos todos juntos nessa construção e todos os camaradas do PAICV estão juntos, directa e indirectamente”, disse. Josina Freitas sublinhou que, ao liderar este projecto, pretende dar o seu contributo para o desenvolvimento de São Vicente.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.