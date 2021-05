João Gomes é o novo líder parlamentar do MpD

Sucede a Joana Rosa como líder da bancada do partido que sustenta o governo. João Gomes foi eleito com apenas um voto de diferença para a canddatura de Emanuel Barbosa.

Numa nota publicada no Facebook o Grupo Parlamentar do MpD anunciou, esta sexta-feira ao início da noite, que João Gomes é o novo líder da bancada parlamentar do MpD.

A nota aponta ainda que Euclides Silva será o 1º vice-presidente estando as restantes três vice-lideranças entregues a Angela Gomes, António Pedro Melo e Isa Gandira.

De referir ainda que além da candidatura de João Gomes havia uma segunda candidatura liderada por Emanuel Barbosa. No universo de 38 parlamentares eleitos pelo MpD 19 votaram em João Gomes e 18 em Emanuel Barbosa. Um deputado votou em branco.

Eleito pelo circulo eleitoral de São Vicente, João Gomes tinha sido eleito vice-presidente da bancada do MpD aquando da eleição de Joana Rosa para a presidência do grupo parlamentar do MpD.