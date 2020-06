Cabo Verde está “no bom caminho e não há razões para alarmes”, Grupo parlamentar MpD

O Grupo Parlamentar do MpD acredita que Cabo Verde está “sem bom caminho”, sem combate a COVID-19 e “sem espaço para alarmes”, mas com evolução epidemiológica no país, principalmente em Santiago, no pós estado de emergência.

Esta posição foi manifestada nesta manhã pela líder do Grupo Parlamentar de Movimento para a Democracia (MpD), durante uma visita ao Hospital Central Dr. Agostinho Neto, onde avançou que o país soube“ portar-se muito bem ”. Joana Rosa explicou que mesmo em relação à crise económica e social, Cabo Verde adoptou medidas preventivas no momento certo, com reflexos em menos desastres advindos da pandemia. Considerar que “uma situação especial registada na Cidade da Praia” não merece muito alarme, por entender que o combate à pandemia está ao alcance do país. Neste particular, disse ser necessário que todos façam passar a mensagem a cada cidadão para que cumpra a sua parte, obedecendo a regras sanitárias, alertando que a doença é transmissível no relacionamento com outras pessoas. Para Joana Rosa, torna-se necessário executar as medidas sanitárias, usar uma educação para a cidadania, como afastamento social e limpeza no dia-a-dia. Por outro lado, destaca-se “o grande trabalho” realizado pelos profissionais de saúde neste quadro complexo de pandemia, estando na linha de frente e dedicando-se 24 horas para garantir saúde e vida às pessoas. A líder dos democratas enalteceu os “muitos ganhos” para os desafios que se impõem como resultado de todo o trabalho preventivo desencadeado pelas autoridades nacionais e admitiu a necessidade de investir mais no sector de saúde, de modo a ir ao encontro das necessidades identificadas pela administração do HAN, para instalar serviços intensivos e equipamentos. Joana Rosa reconhece igualmente a necessidade de investir mais nos profissionais de saúde, bem como de aplicar, reforçar e melhorar as condições de trabalho. No entanto, ressalva, a seu ver é notório, desde 2016 a esta parte, que Cabo Verde quer investir na saúde, até para que se possam criar condições de atracção de investimentos e turistas. Aos incumpridores das regras básicas de prevenção e contenção da COVID-19 é lançada uma mensagem. A de que não faz sentido sectores dedicarem 24 horas a garantir saúde e vida aos cidadãos, sem que se conte com a participação da população.

