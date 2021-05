PAICV declara apoio a José Maria Neves

"Reconhecendo o percurso político do Dr. José Maria Neves enquanto homem de Estado com provas dadas, construtor de consensos e federador de vontades, democrata convicto, promotor dos valores da liberdade e da tolerância, da justiça social e da igualdade de oportunidades para todos", o PAICV declarou o seu apoio à candidatura presidencial de José Maria Neves.

Num comunicado enviado à comunicação social o PAICV declarou, hoje ao final do dia, o seu apoio oficial à candidatura de José Maria Neves à Presidência da República.

No texto de apoio o PAICV destaca que "movido por um grande amor à terra e por uma entrega sem reservas à causa pública, sobejamente reconhecidos pelas cabo-verdianas e pelos cabo-verdianos e apreciados pelos parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde, o Dr. José Maria Neves reúne os requisitos para desempenhar o elevado cargo de Presidente da República".

"O Conselho Nacional apela à mobilização de todo o Partido e da sociedade civil, nas ilhas e na diáspora, à volta da candidatura do Dr. José Maria Neves à Presidência da República em prol das liberdades, da democracia, do progresso e da modernização de Cabo Verde, com justiça social e oportunidades partilhadas por todos", conclui o comunicado do Conselho Nacional do PAICV.

José Maria Neves vai concorrer às presidenciais de 17 de Outubro.

Saída e louvor a Janira Hopffer Almada

Além de ter declarado o apoio a José Maria Neves, o Conselho Nacional do PAICV decidiu igualmente atribuir um louvor à presidente do partido.

Segundo o PAICV Janira Hopffer Almada "deixa as funções de Presidente do PAICV, cargo que desempenhou com muito empenho e elevado mérito".

"O Conselho Nacional enaltece a coragem, determinação, perseverança, resiliência e espírito de entrega total da Camarada Janira Hopffer Almada às causas do Partido e de Cabo Verde, em prol da justiça, da transparência e do interesse público", destaca o partido num outro comunicado.