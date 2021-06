Hungria interessada em estreitar relações com Cabo Verde a nível das ligações aéreas e das tecnologias

A Hungria está interessada em estreitar as relações de cooperação com Cabo Verde a nível das ligações áreas, tendo em vista o desenvolvimento do turismo, e também na área das tecnologias de conhecimento.

Este interesse foi manifestado no quadro da visita que o ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros e Comércio, Péter Szijjártó, realiza hoje a Cabo Verde.

“O ministro disse nas conversas bilaterais que tivemos que será importante estreitar as relações a nível das ligações aéreas com os nossos dois países para desenvolver o turismo com as empresas húngaras e cabo-verdianas e ainda investimentos em áreas das tecnológicas de conhecimento – por exemplo o registo e emissão de documentos”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, após um primeiro encontro com seu homólogo húngaro.

O ministro húngaro veio à cidade da Praia proceder à entrega de 100 mil doses de vacina contra a covid-19 e assinar um acordo de empréstimo no valor 35 milhões euros para financiamento do projecto de mobilização de água e cuja implementação também contará com o envolvimento de empresas húngaras.

“As empresas húngaras vão participar na modernização das maiores estações de tratamento de água de Cabo Verde. Gostaríamos que a União Europeia seguisse o exemplo húngaro oferecendo uma ajuda real e verdadeira para Cabo Verde, assinando também o acordo bilateral de parceria com a República de Cabo Verde”, manifestou.

Para além da Saúde e Economia, outra área dominante da cooperação entre os dois países é a educação.

O governante da Hungria realçou a sua satisfação com a possibilidade da continuidade da formação de professores de música cabo-verdianos segundo o método ‘Kodály’ de aprendizagem musical e com facto de mais de 70 estudantes cabo-verdianos concorrerem às 20 bolsas que anualmente a Hungria disponibiliza a Cabo Verde.

Esta é a terceira visita de Péter Szijjártó a Cabo Verde, facto que na sua perspectiva demonstra a dedicação deste país Europeu no aprofundamento das relações de cooperação com Cabo Verde.

Em 2019 o arquipélago recebeu a visita do primeiro-ministro, Viktor Orban, que resultou na assinatura de acordos bilaterais importantes em sectores económicos e educação.

A visita do ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio, iniciada na madrugada de hoje, termina esta tarde.

A delegação integra representantes de instituições bancárias, empresários e altos funcionários públicos da Hungria.

Para além do encontro bilateral com o seu homólogo, o governante da Hungria efectuou visitas de cortesia ao Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva e ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.