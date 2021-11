José Maria Neves toma posse amanhã

Presidente da República eleito é empossado amanhã como IV Presidente da República de Cabo Verde sucedendo a Jorge Carlos Fonseca.

A cerimónia de tomada de posse de José Maria Neves como Presidente da República está agendada para esta terça-feira às 10 da manhã no Salão Nobre da Assembleia Nacional.

Segundo informações avançadas pela Assembleia Nacional a “sessão inicia-se com a chamada dos Deputados por um dos Secretários da Mesa. De seguida, será aberta pelo Presidente da Assembleia Nacional que a suspenderá para receber o Presidente da República Eleito e demais convidados”.

Numa segunda fase, com o recomeço dos trabalhos, “o Presidente da Assembleia Nacional manda ler, por um dos Secretários de Mesa, o extracto da acta relativa à eleição do Presidente da República, bem como o auto de posse, momentos antes do juramento sobre a Constituição da República e imposição da Faixa Presidencial e da respectiva Placa ao Eleito”.

Segundo uma fonte da Direcção-Geral do Protocolo do Estado, no total, até este momento, cerca de 10 entidades estrangeiras já confirmaram a presença na cerimónia, entre eles seis chefes de Estado, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, João Lourenço, de Angola, e Nana Akufo-Addo, presidente do Gana, que é também presidente em exercício da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental).

Esta confirmada igualmente a presença do Presidente República de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e do Sénegal, Macky Sall.

O Brasil estará representado por uma delegação chefiada pelo vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, e a França pela ministra da Igualdade de Género, a franco-cabo-verdiana Elisabeth Moreno.

Quem também já confirmou a sua presença na cerimónia de posse é o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa.

Também presente na cerimónia vai estar Martin Walsh, Secretário de Estado do Trabalho dos EUA que vem a Cabo Verde em representação do Presidente dos EUA, Joe Biden.

Segundo um comunicado da Embaixada dos EUA, a delegação norte-americana vai ser ainda integrada pelo embaixador Jeff Daigle, pelo membro do Congresso dos Estados Unidos (D), Nova Iorque, Hakeem Jeffries, e pela assistente especial do Presidente e directora sénior do Conselho de Segurança Nacional para a África, Dana Banks.