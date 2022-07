"5 de Julho é dia maior da histórica política contemporânea de Cabo Verde" – PR

​O Presidente da República afirma que o 05 de Julho é o dia maior da histórica política contemporânea de Cabo Verde. José Maria Neves falava aos jornalistas, depois da deposição da coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, no âmbito das comemorações do 47º aniversário da Independência Nacional.

“É o dia em que assumimos os nossos destinos com as nossas próprias mãos e começamos a escrever nós mesmos a nossa história”, declara. Para o Chefe de estado, 5 de Julho é um dia de valorizar a história e a memória cabo-verdianas, defendendo que “só quem valoriza a memória pode construir um futuro melhor”. “Este é o nosso desejo para todas as cabo-verdianas e cabo-verdiano”, assegurou José Maria Neves, que fez, pela primeira vez, a deposição da coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral enquanto Presidente da República. A Independência Nacional ocorreu a 05 de Julho de 1975 e foi proclamada pelo então presidente da Assembleia Nacional Popular, Abílio Duarte, hoje falecido, tendo como palco o Estádio da Várzea, na Cidade da Praia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.