Ministro das Finanças garante novidades no dossier das privatizações ainda em 2022

O governo está a trabalhar a “todo vapor” na agenda das privatizações ao nível de vários processos, e todos os sectores envolvidos estão engajados para sua aceleração, disse hoje, na Cidade da Praia, o ministro das Finanças, Olavo Correia.

“Vamos ter novidades em 2022, nos anos seguintes e até ao final desta Legislatura”, perspectivou ministro das Finanças, em declarações aos jornalistas, no quadro da elaboração do novo quadro de programa de cooperação 2023-2027.

“Temos várias empresas em carteira, nomeadamente os aeroportos, energia e água, sector farmacêutico, a Emprofac e construção de portos, bem como outras empresas e sectores que são críticos e catalíticos para o futuro de Cabo Verde”, apontou, lembrando que esse processo foi interrompido devido à pandemia.

Entretanto, reiterou que o Governo está em condições para acelerar toda a agenda de privatizações e concessões de empresas públicas em Cabo Verde.

Em Julho de 2019, o Governo estabeleceu com o Fundo Monetário Internacional (FMI) um programa de apoio técnico no âmbito do Instrumento de Coordenação de Políticas (PCI, na sigla em inglês), sem envelope financeiro, de 18 meses, para “alavancar o programa de reformas no Estado”, nomeadamente ao nível das privatizações.

O programa de reformas para o sector empresarial do Estado, iniciado pelo actual Governo, envolvia 23 empresas.

De acordo com um relatório anterior do FMI, dez dessas empresas públicas apresentaram prejuízos em 2018.