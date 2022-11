Debate com primeiro-ministro sobre Orçamento do Estado para 2023 marca segunda sessão de Novembro

O debate com primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, sobre o Orçamento do Estado para o ano económico de 2023 marca a segunda sessão ordinária do mês de Novembro, que arranca na quarta-feira, 23, na Cidade da Praia.

De acordo com a nota, a sessão ordinária da Assembleia Nacional acontece de 23 a 25 de Novembro , no dia 24, os deputados nacionais irão discutir e aprovar na especialidade o Orçamento do Estado para o ano económico de 2023. Ainda de acordo com o projeto da ordem no dia será discutido e aprovado na especialidade o projecto de resolução que aprova o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano de 2023. O debate com o primeiro-ministro está agendado para o dia 23 e terá como tema “A transparência como fator de desenvolvimento”, proposto pelo grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição). O Orçamento do Estado para o ano económico 2023 é de 78 milhões de contos, um acréscimo de quatro/cinco por cento (%) em relação ao orçamento vigente de 2022. Para o Governo, trata-se de um Orçamento que protege as famílias e apoia as empresas como principais agentes de geração de riqueza.

