​PAICV defende que se deve manter a elegância e o respeito na política

O PAICV defendeu, hoje, que é preciso ser mais tolerante com o posicionamento dos outros, interiorizando o respeito pela diferença que constituiu um dos “elementos base da cultura democrática”.

Em conferência de imprensa, na Cidade da Praia, para responder às declarações do deputado da nação, Filipe Santos, que considerou “acção de charme a favor do edil de São Filipe, ilha do Fogo”, os elogios do Presidente da República,o deputado da nação e Membro do Conselho Nacional do PAICV, Luís Pires, diz que dos deputados da nação espera-se um discurso pedagógico, “mais elegante, mais elevado”, um discurso que dignifica a função e prestigia a Assembleia Nacional.

“Temos vindo a assistir sinais de alguma intolerância e de muita violência verbal provenientes de diversos quadrantes do poder (…) sobretudo de alguns deputados. Acusar o PAICV de antipatriótico, de querer o pior, sempre o pior para o país e atacar directamente os dirigentes do PAICV são sinais perversos, não conciliáveis com a convivência democrática e com a criação de condições para o diálogo e o entendimento à volta das principais questões que afectam o país”, disse.

Luís Pires, defende que se deve manter a elegância e o respeito na política.Este deputado sublinha que “fica difícil” condenar a violência praticada por uma determinada franja da sociedade quando os “próprios parlamentares usam discursos tão inflamados, tão rasos, tão rudes, tão grotescos”.

“Fica difícil pedir aos adolescentes e jovens maior moderação na linguagem e menos violência verbal e física se os principais actores políticos não adoptarem melhores posturas. O senhor deputado, Filipe Santos, subindo de tom, num discurso extremamente inadequado, desrespeitoso mesmo, dirigido contra o senhor Presidente da República, ultrapassou todos os limites. Tal postura não fica bem para este país de brandos costumes e é uma péssima mensagem para a imagem de Cabo Verde”, considerou.

O deputado da nação, Luís Pires, destaca no passado recente, o país teve vários exemplos de coabitação entre sensibilidades diferentes nos Órgãos de Soberania “que bem poderiam ser referências para uma necessária mudança de postura, mas sublinha que o PAICV sempre tratou com elevação, dignidade e respeito a figura do Presidente da República e “nunca estimulou” os seus dirigentes a atacarem este importante Órgão de Soberania.

“O senhor Presidente da República, em São Filipe, fez aquilo que faz e tem feito em todos os municípios por onde tem passado, ou seja, elogiar aquilo que está bem feito e incentivar aquilo que precisa ser melhorado, sempre numa perspectiva positiva e construtiva. No que vimos e ouvimos não houve nada de errado na postura do senhor Presidente da República”, explanou.

Luís Pires defende que as Câmaras governadas pelo PAICV têm a tradição de fazer "muito, com pouco”, gerindo os recursos públicos com rigor e transparência, sendo a prestação de contas a sua imagem de marca e que o que “interessa-nos agora privilegiar o diálogo para que nenhuma ilha fique para trás”.

“Senhor deputado Filipe Santos é possível defendermos os superiores interesses do desenvolvimento, sem atentarmos contra a dignidade das pessoas e das instituições. Para o PAICV há sempre lugar para fazermos política de forma diferente com um profundo e genuíno respeito pelos nossos adversários e suas ideias. Em primeiro lugar devemos interiorizar que os deputados devem sempre colocar as questões do desenvolvimento do país e das nossas ilhas acima de todos os outros interesses individuais, dos partidos políticos ou de grupos”, pontuou.

Segundo o deputado da nação, Luís Pires, para o PAICV a qualidade da democracia é também medida pelo nível de respeito e de urbanidade com que nos relacionamos com os nossos adversários.