Governo esta empenhado em melhorar os transportes inter-ilhas – MpD

O Governo está fortemente focado nos investimentos em recursos humanos e especialização como prioridades das prioridades para a Saude. Palavras do deputado do MpD, Aniceto Barbosa, proferidas esta manhã, na Praia, em jeito de balanço das jornadas parlamentares.

Aniceto Barbosa disse que o governo fez-se um grande investimento em termos da infra-estruturas e equipamentos

“Mas a prioridade agora são os recursos humanos, sobretudo, na especialização, pelo que o Ministério da Saúde está a trabalhar com a Ordem dos Médicos e a Comissão Instaladora dos Enfermeiros para, conjuntamente, termos um plano de recursos humanos, com financiamento da Organização Mundial da Saúde (OMS).O Governo está a trabalhar arduamente para que o Hospital Central da Praia seja uma realidade nos próximos tempos. Cabo Verde acabou de receber cerca de 5 milhões de Euros para apoiar na produção e instalação de oxigênios nos dois hospitais centrais”, avança.

No que diz respeito ao sector marítimo, Aniceto Barbosa, avança que o governo esta empenhado em melhorar os transportes inter-ilhas

“O Governo tem a sua visão e está empenhado em melhorar os transportes inter-ilhas analisando os pontos francos, fortes, as ameaças e oportunidades. Queremos congratular-se sobre o tratado de proteção do alto mar, alcançado pelos Estados-membros das Nações Unidas, que vai ao encontro do que era defendido pelo país. Um acordo histórico que vai na linha do defendido por Cabo Verde na proteção de todas as espécies de vida no fundo do mar”, explica.

A primeira sessão ordinária da Assembleia Nacional arranca amanhã, dia 8 Março, e decorre até sexta-feira.