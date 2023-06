​Executivo camarário de São Vicente reunido durante três dias para desbloquear pendentes

Está resolvido o impasse que impedia a realização de sessões de câmara no município de São Vicente. A garantia foi dada hoje, em conferência de imprensa, pelos vereadores da UCID em São Vicente. Executivo esteve reunido durante três dias.

Em representação do grupo, Anilton Andrade explica que os eleitos municipais estiveram reunidos várias vezes esta semana.

“Estamos satisfeitos em anunciar o entendimento político alcançado na Câmara Municipal de São Vicente o que permitiu a aprovação da ordem do dia, colocando assim um ponto final aos sucessivos adiamentos nas reuniões estatutárias, devido à não aprovação das agendas durante um longo período (…) Este desafio foi ultrapassado, estivemos reunidos durante três dias, onde pudemos debater várias questões relacionadas com o funcionamento da CM. Consideramos ter sido uma boa jornada de trabalho e estamos em crer que ultrapassamos algumas das questões políticas que impediam o normal funcionamento da instituição”, afirma.

O autarca fala em criação de “mecanismos políticos que permitem ultrapassar possíveis impasses futuros”

Sem avançar detalhes, Anilton Andrade indica que o memorando de entendimento foi revisitado e assinado pelo presidente da Câmara Municipal.

“Acabamos por revisitar o memorando de entendimento e a delegação de competências, tendo estes documentos sido assumidos e assinados pelo presidente da Câmara Municipal. Este facto, de suma importância, realça a abertura, há muito almejada, para um bom entendimento político na CMSV”, sublinha.

De acordo com Anilton Andrade, alguns dos pelouros foram delegados definitivamente aos vereadores, nomeadamente da Proteção Civil, Infância e Proteção de Menores, além da partilha do pelouro do Urbanismo.

Em Abril, o presidente da UCID anunciou a assinatura de um memorando entre os vereadores eleitos pelo partido e o presidente da Câmara Municipal no sentido de se ultrapassar o impasse e garantir o “funcionamento integral” da edilidade, na sequência de um entendimento alcançado entre os líderes do MpD e da UCID.

Este ano, a Câmara Municipal de São Vicente está a ser gerida em regime de duodécimos, por causa do conflito entre os autarcas dos três partidos – MpD, UCID e PAICV – o que inviabilizou a realização das sessões camarárias, impossibilitando a apreciação do Orçamento Municipal em sede de executivo camarário, antes de chegar à Assembleia Municipal.