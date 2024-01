​UCID quer mais aposta no sistema de saúde

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) quer mais atenção aos cuidados primários da saúde e uma maior aposta na prevenção de doenças crónicas. O partido considera que o sistema está “timidamente preparado” para dar respostas às novas patologias, disse hoje a força política em São Vicente.

Declarações feitas pela deputada do partido, Dora Pires, em jeito de antevisão da segunda sessão parlamentar de Janeiro, que arranca esta quarta-feira com o debate com o Primeiro-ministro sobre “Saúde e Desenvolvimento”, tema proposto pelo Governo.

“Neste momento, passamos a ter patologias antes nunca vividas e o sistema de saúde encontra-se timidamente preparado para enfrentá-las. Assim, gostaríamos de questionar ao Primeiro-Ministro quais são as políticas deste Governo em relação aos cuidados primários, em relação à prevenção, em relação também às novas doenças que vão surgindo, principalmente as doenças crónicas, o aumento de casos de AVC e de ataque cardíaco”, aponta.

A UCID alerta para o agravamento das doenças não transmissíveis com a escassez de medicamentos no mercado. A deputada vai mais longe e chama atenção para as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde.

“A abordagem das doenças não transmissíveis, principalmente das doenças cardiovasculares, do cancro, da diabetes, das doenças respiratórias crónicas, das doenças auto-imunes, vêm aumentando e, com a escassez de alguns medicamentos no mercado, a situação acaba por agravar. No entanto, as desigualdades nos cuidados de saúde relativamente às classes sociais mais baixas acabam por sofrer mais e, diante de tudo isso, nós apelamos aos governantes a terem atenção a essas classes que mais sofrem”, refere.

A terceira força política no parlamento volta a defender um melhor apetrechamento do Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, para que seja uma referência na região Norte do país.

Para quando a colocação dos vários aparelhos, quer da imagem, quer de outros tipos de exames de sangue que possam ser feitas com rapidez, além do aparelho de TAC e da ressonância magnética. Ou seja, capacitar o Hospital Batista de Sousa, assim como está sendo feito no Hospital Agostinho Neto, para que o Hospital Batista de Sousa seja um ponto de referência na zona Norte para tratar dos casos e evitar assim a evacuação, quer para a cidade da Praia, quer para o exterior”, sugere.

A segunda sessão parlamentar de Janeiro arranca esta quarta-feira com o debate com Ulisses Correia e Silva. Na agenda a discussão e aprovação de várias propostas de lei e projectos de resolução. Destaque para a proposta de lei que cria o Sistema de Informação de Justiça e aprova o novo regime jurídico geral de tramitação electrónica de processos nas instituições abrangidas e procede à terceira alteração ao Código do Processo Civil.

A proposta de lei que regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância ou vigilância electrónica de arguidos ou condenados e procede à quarta alteração ao Código do Processo Penal é outro ponto da agenda parlamentar.