UCID quer “medidas claras” para acesso e disponibilização de água em cada ilha

A UCID quer medidas claras para acesso e disponibilização de água, com foco na qualidade e especificidades de cada ilha. Posição expressa hoje pela deputada Zilda Oliveira, em conferência de imprensa realizada em São Vicente, em jeito de antevisão da primeira sessão parlamentar de Março, que começa esta quarta-feira e que tem na agenda uma interpelação ao governo sobre o fornecimento de água para consumo humano e irrigação, proposta pelo PAICV.

A parlamentar considera que o acesso e a disponibilização de água à população não deve ser analisado apenas numa logica de ter ou não uma ligação à rede publica.

“Todavia entendemos que o acesso à água potável não deve ser analisado exclusivamente numa logica de ter uma ligação ou estar ligado à rede publica ou de ter um chafariz nas proximidades. Pensamos que é necessário considerar a disponibilização desse bem, pelos serviços de distribuição, e mais ainda, cuidar a sua qualidade. Têm sido frequentes as queixas da população, nas diferentes ilhas, sobre esses dois pontos, a disponibilização e qualidade. Embora reconhecemos tenham sido feitos progressos significativos para alcançar o acesso universal à água ainda há enormes lacunas na qualidade dos serviços prestados, por exemplo, há zonas ainda sem ligação à rede publica, em outras, as pessoas passam semanas sem água na rede”, afirma

Zilda Oliveira sublinha que é importante garantir que a água disponibilizada não oferece risco à saúde pública.

“É que se não se fizer um investimento efetivo em termos de disponibilização e em termos da qualidade, a longo prazo nós teremos outros custos, com problemas de saúde porque a água tem impacto directo. Portanto, é importante criar respostas para todas as ilhas em termos de disponibilização e qualidade de água. Nós temos, por exemplo, constatado que tem vindo a aumentar o número de doentes em hemodiálise, com problemas de rins. Nós questionamos até que ponto isso não tem a ver com a qualidade da água”, refere.

Noutra frente, a União Cabo-verdiana Independente e Democrática pede a conclusão do projecto na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Ribeira de Vinha, em São Vicente.

“E nós temos, sistematicamente, vindo a reivindicar a necessidade de se trabalhar a purificação dessa água. Porque nós ouvimos que falta uma última fase desse processo de purificação, que acaba por pôr em causa a qualidade da água que é fornecida aos agricultores e que acaba por ter também o seu impacto. Não é em termos da saúde das pessoas. Nós temos, portanto, nós iremos levar novamente essa preocupação ao Governo relativamente à necessidade de se trabalhar para fechar esse processo do ETAR de Ribeira de Vinha”, alerta.

De recordar que em 2019 foi anunciada a implementação de um projecto que visava a utilização de águas residuais, após tratamento, para a agricultura, numa iniciativa financiada pela FAO e executada pela delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente.