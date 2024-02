​UCID pede urgência na implementação de um sistema de transporte eficiente

A UCID voltou hoje a apontar falhas, falta de regularidade e previsibilidade e preços elevados nos serviços de transportes entre as ilhas. O partido vai aproveitar a interpelação ao Governo sobre a conectividade inter-ilhas e de Cabo Verde com o Mundo, proposta pelo PAICV, para voltar a questionar o executivo sobre o assunto.

Revelação feita pela deputada do partido Zilda Oliveira, em conferência de imprensa de antevisão da primeira sessão parlamentar de Fevereiro que arranca esta quarta-feira, na Assembleia Nacional.

“Num país insular como o nosso os transportes devem constar entre os principais activos. Ao longo dos anos, com os investimentos dos sucessivos governos, era suposto termos um sistema de transporte eficiente, capaz de responder às exigências de crescimento do país e que satisfizesse as necessidades da população. Temos sim falhas nos serviços, falta de regularidade e previsibilidade, e preços elevados. Entendemos que é urgente uma política de transporte que responda à unificação do país e que ligue o país ao resto do mundo, com um serviço estável e a preços acessíveis”, defende.

O debate com a ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, é o destaque da sessão. Eunice Silva foi chamada pelo Grupo parlamentar do PAICV.

A deputada da UCID, Zilda Oliveira diz que o seu partido vai aproveitar a oportunidade para colocar várias questões relacionadas com a necessidade de infra-estruturas em diferentes pontos do país.

“Iremos questionar relativamente a São Vicente, sobre a estrada de acesso à zona de Saragaça, a tal cidade industrial ligada ao setor marítimo no âmbito da ZEEMSV e já agora sobre as infraestruturas previstas nessa localidade, a estrada de acesso à zona de Flamengo, o acesso ao perímetro agrícola de Tchon d’Holanda, a reabilitação do acesso a Mato Inglês. No que diz respeito a Santo Antão, questionar sobre o acesso a Dominguinhas, a Rabo curto, Caibros e Figeiral de Ribeira Grande e, no Fogo, sobre a estrada de acesso à estância balnear de salineiro e a restauração do arrastadouro, entre outras”, aponta.

No que diz respeito à habitação, não obstante os investimentos realizados pelos sucessivos governos, a UCID entende que a situação habitacional no país, em termos quantitativo e qualitativo, ainda é crítica.

Da ordem do dia da sessão parlamentar consta ainda perguntas dos deputados ao Governo, apreciação do Relatório da Reforma do Parlamento, a Proposta de Lei que procede à primeira alteração à Lei de 22 de Agosto, que define as condições de atribuição, aquisição, perda e reaquisição da nacionalidade cabo-verdiana e o Projecto de Resolução que altera a Resolução de 13 de Outubro, que cria os Grupos Parlamentares de Amizade. A primeira sessão parlamentar de Fevereiro arranca amanhã e decorre até sexta-feira.