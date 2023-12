Carlos Veiga apela à moderação e tolerância para impulsionar o progresso

O antigo Primeiro-ministro, Carlos Veiga, apelou hoje à moderação e tolerância, classificando-as como essenciais para impulsionar o progresso em Cabo Verde, reconhecendo um ambiente de “crispação” na política nacional.

Carlos Veiga falava à imprensa após ser recebido pelo Presidente da República para analisarem a situação política nacional e as perspectivas de desenvolvimento político-institucional e económico do país.

"Basicamente, estamos de acordo com a visão que o Presidente da Repúblicaexprimiu. E, portanto, ele solicitou-me que, considerando as funções que eu já exerci, também fizesse a minha parte. É preciso que todos nós trabalhemos para que tudo corra sempre melhor, para que as reformas se possam fazer, para que o prestígio de Cabo Verde e da nossa democracia continue a ser suportado por todos os cabo-verdianos," afirmou.

Nesse sentido, o ex-primeiro-ministro destacou a importância da colaboração entre partidos políticos, enfatizando a necessidade de moderação e tolerância.

"O que une os dois partidos é muito mais do que aquilo que os divide. Penso que tem que haver moderação, tolerância de todas as partes para que nós possamos fazer com que Cabo Verde progrida”, considerou.

Veiga mostrou-se preocupado com o actual clima político, enfatizando a necessidade de reduzir a crispação e promover o diálogo entre as diferentes partes.

"Eu penso que todas as vozes que possam moderar essa crispação são bem-vindas. E, portanto, eu não tenho problemas nenhum em falar nisso, se for necessário, em conversar com pessoas, em conversar com o povo cabo-verdiano," acrescentou.

Sobre a relação entre o Governo e a Presidência da República, Veiga ressaltou a importância do diálogo.

"É preciso haver entendimentos nessa matéria. É preciso criar, às vezes, soluções que podem não estar escritas, mas que favorecem isso," afirmou.

Quando questionado sobre os desafios actuais, Veiga reconheceu as mudanças no cenário internacional e instou a sociedade cabo-verdiana a unir forças para enfrentar os desafios.

Ainda sobre esse encontro, o Presidente da República, José Maria Neves, realçou a importância da pluralidade de opiniões e destacou a necessidade de um debate elevado para abordar questões fundamentais para a sociedade cabo-verdiana.

"Temos de criar efectivamente as condições para fazer um debate político elevado em Cabo Verde. É preciso prestarmos atenção às questões institucionais. Tem vindo alguma degradação nos últimos anos. Mas também prestar atenção ao debate de questões políticas importantes que têm a ver com a vida dos cabo-verdianos,"apontou.