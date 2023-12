PR estranha encontro do PM com o Presidente Zelensky

O Chefe do Estado, José Maria Neves, manifestou hoje estranheza relativamente ao recente encontro entre o Primeiro-ministro e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Neves ressaltou a necessidade de uma coordenação efectiva entre os órgãos de soberania, enfatizando que questões de tal magnitude não deveriam ser tratadas sem a devida articulação.

José Maria Neves falava aos jornalistas após receber Calor Veiga, para analisarem a situação política nacional e as perspectivas de desenvolvimento político-institucional e económico do país.

Conforme referiu, há necessidade de uma abordagem adulta para evitar a deterioração institucional, disputas desnecessárias de protagonismo e a prejudicial imagem do país.

"Aqui tem que haver gente adulta na sala para evitar que haja deterioração institucional e que haja encontrões e disputas desnecessárias de protagonismo e que a imagem do país também seja prejudicada", apontou.

Quanto ao encontro do Presidente Zelensky com o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, Neves expressou estranheza pela falta de articulação entre os órgãos de soberania.

"Efectivamente há uma profunda estranheza da minha parte relativamente a esse encontro. Em espaço próprio, chamarei a atenção para essa questão e tomarei as medidas que se mostrarem pertinentes. Estranheza pela forma como as coisas aconteceram. Um homólogo do Presidente da República chega a Cabo Verde e, portanto, nessas questões deve haver uma articulação entre os órgãos de soberania e o Presidente não pode ser posto, sob facto, consumado sobre essas matérias”, frisou.

De referir que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez na tarde do passado sábado, 09, uma escala técnica de uma hora na ilha do Sal, tendo mantido neste tempo um encontro de cortesia com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva.

Entretanto, em Novembro, o Presidente da República apelou à concertação entre os órgãos de soberania, após ter dito não ter compreendido a abstenção de Cabo Verde numa resolução das Nações Unidas sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

Na sequência, o Chefe do Governo, afirmou que as relações entre o Governo e o Presidente da República são institucionais e que não devem ser tratadas na comunicação social ou nas redes sociais.