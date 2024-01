PR promulga criação da Embaixada de Cabo Verde no Reino Unido

O Presidente da República promulgou a criação de uma embaixada de Cabo Verde no Reino Unido, anunciou a presidência em comunicado.

O diploma foi aprovado por José Maria Neves na segunda-feira.

De referir que em 2017, o Governo assegurou novas representações diplomáticas, incluindo Reino Unido, principal mercado emissor de turistas para Cabo Verde.

Na altura, o Governo pretendia desenvolver e trabalhar “numa atuação de marketing institucional muito forte”, que deve ser feita com a participação dos membros do governo responsáveis pela área económica e com as Câmaras de Comércio e do Turismo, para, entre outras medidas, contrariar a visão pouco abonatória, ainda que inconsistente, referente a Cabo Verde e divulgada por alguma imprensa britânica.

Em 2021, o executivo afirmou que que Cabo Verde tem todo o interesse em estreitar as suas relações com o Reino Unido fora da União Europeia, por se tratar de um país “muito importante” para o arquipélago.