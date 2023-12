Encontro entre Primeiro-ministro e presidente ucraniano era do conhecimento do PR - Governo

Governo diz que Presidente da República foi informado do encontro entre o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Numa nota em reacção às declarações do Presidente da República, José Maria Neves, sobre o encontro entre o Primeiro-ministro e o Presidente ucraniano, o governo explicou que o "Presidente da República da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, solicitou através dos canais diplomáticos, no dia 7 de Dezembro, de forma expressa, um encontro com o Primeiro Ministro de Cabo Verde para o dia 9, encontro que deveria acontecer durante escala no aeroporto do Sal em viagem para a Argentina".

Na mesma nota o governo refere que no dia seguinte "o Primeiro Ministro informou o Presidente da Republica que o Presidente da Ucrânia solicitou-lhe um encontro e que iria deslocar-se ao Sal no dia seguinte para o efeito".

De recordar que, esta segunda-feira, José Maria Neves manifestou estranheza relativamente ao recente encontro entre o Primeiro-ministro e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Neves ressaltou a necessidade de uma coordenação efectiva entre os órgãos de soberania, enfatizando que questões de tal magnitude não deveriam ser tratadas sem a devida articulação.

"Efectivamente há uma profunda estranheza da minha parte relativamente a esse encontro. Em espaço próprio, chamarei a atenção para essa questão e tomarei as medidas que se mostrarem pertinentes. Estranheza pela forma como as coisas aconteceram. Um homólogo do Presidente da República chega a Cabo Verde e, portanto, nessas questões deve haver uma articulação entre os órgãos de soberania e o Presidente não pode ser posto, sob facto, consumado sobre essas matérias", frisou.