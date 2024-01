PAICV destaca conquistas, mas admite desafios na confiança democrática em Cabo Verde

O líder parlamentar do PAICV, João Baptista Pereira, ressaltou os avanços de Cabo Verde, incluindo a sua liderança em governança pública na África Subsariana. Entretanto, Pereira reconheceu preocupações diante de dados da Afrosondagem que revelam uma significativa insatisfação democrática entre os cabo-verdianos, chamando à reflexão e acção para enfrentar esse desafio.

Na sua declaração durante a sessão solene do dia 13 de Janeiro, João Baptista Pereira ressaltou que o regime democrático estabelecido em Cabo Verde, ganhou a simpatia da maioria dos cabo-verdianos ao longo de 33 anos e mencionou a estabilidade política, evidenciada pelas duas alternâncias de governo e quatro presidentes, cada um contribuindo com sua visão única aos poderes constitucionais.

"O Dia 13 de Janeiro, esta Data da Nação, deve ser um momento de exaltação e confraternização de todos os cabo-verdianos, independentemente das suas convicções políticas, filosóficas ou ideológicas", afirmou Pereira, aproveitando a ocasião para render homenagem àqueles que contribuíram para a consolidação da democracia e do Estado de Direito em Cabo Verde.

O líder parlamentar do PAICV frisou os notáveis avanços do país nos últimos anos, destacando a liderança de Cabo Verde no ‘Ranking’ de Governança Pública na África Subsariana, além de outros indicadores, como liberdades civis, liberdade económica e qualidade de vida.

No entanto, Pereira reconheceu a necessidade de reflexão diante de dados da Afrosondagem, indicando níveis significativos de insatisfação com a democracia entre os cabo-verdianos.

"Os dados que temos diante de nós, convidam à reflexão e à ação. A queda de confiança nos actores políticos e nas instituições democráticas é uma tendência mundial, mas temos todas as condições para pôr cobro a esta tendência", afirmou.

João Baptista Pereira sublinhou a importância de colocar as necessidades económicas da população no centro da agenda política, enfatizando a eliminação da pobreza extrema, a redução da pobreza absoluta, o combate à corrupção e a preservação do património público.

"O Dia 13 de Janeiro tem de rimar com o desenvolvimento. Tem de rimar com a criação contínua de condições favoráveis ao progresso e à melhoria consistente das condições de vida dos cabo-verdianos na sua própria terra", considerou.

O líder parlamentar do PAICV também instou a unificação do mercado nacional, a garantia do direito à saúde universal, a melhoria do acesso à justiça, e o combate efectivo à criminalidade e insegurança no país.

"Estamos a começar muito bem, celebrando, de peito aberto, o dia 13 de Janeiro, Dia da Liberdade e Democracia", concluiu Pereira, destacando a importância de um esforço coletivo para fortalecer a democracia cabo-verdiana.