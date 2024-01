MpD insta jovens a serem agentes de mudança por um Cabo Verde mais forte e inclusivo

O líder parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD), instou hoje os jovens a serem agentes de mudança e a promoverem justiça, igualdade e solidariedade, ressaltando o papel crucial dessa geração na construção de um Cabo Verde mais forte e inclusivo.

"Reflectindo sobre esse momento histórico, registamos a coragem e a tenacidade do nosso povo", afirmou Veiga, durante o seu discurso alusivo ao 13 de Janeiro.

O líder da bancada do MpD ressaltou o papel crucial da Constituição de 1992 como a pedra angular do Estado de Direito Democrático, estabelecendo as bases para uma sociedade justa, livre e igualitária.

"Enfrentamos desafios monumentais nos últimos anos, mas encaramos essas adversidades, não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para demonstrar a nossa resiliência e determinação", afirmou, referindo-se as medidas implementadas para proteger a população em meio a secas, crises económicas e pandemia.

Dirigindo-se à juventude, Veiga instou-os a serem agentes de mudança, promovendo justiça, igualdade e solidariedade.

"A democracia não é apenas um sistema político, mas uma forma de vida que exige a participação activa de todos", enfatizou.

O líder parlamentar do MpD celebrou as conquistas recentes de Cabo Verde, incluindo o reconhecimento oficial pela OMS como livre de Paludismo, salientou o progresso económico, a redução do desemprego e da pobreza, além do aumento do PIB per capita.

No fim, rendeu homenagem “aos que resistiram às adversidades e desenvolveram para a democratização do país, olhamos para o futuro com esperança”.

“A juventude, herdeira deste legado, tem o papel crucial de aprofundar os valores e a cultura que trouxemos até aqui, tornando-se agentes ativos na construção de um Cabo Verde cada vez mais democrático, plural e justo”, pontuou.