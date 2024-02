Presidente do MpD promete anúncio da lista dos candidatos para ainda este mês

O presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, garantiu este domingo que a lista dos candidatos do partido, a nível de todos os municípios do país, para as eleições autárquicas será anunciada ainda este mês.

O presidente do MpD deu esta garantia à imprensa, após exercer o seu direito de voto nas eleições internas para presidente da Comissão Política Concelhia da Praia do partido, realizada esta manhã na Cidade da Praia, quando questionado sobre o nome do candidato escolhido pelo MpD para as eleições autárquicas.

“Estamos em processo de concluir a definição de todos os requisitos, que estão estabelecidos no regulamento que foi aprovado pela Direcção Nacional do MpD para podermos anunciar todos os candidatos, portanto, isso será feito ainda no mês de Fevereiro sem dúvida”, prometeu.

Quanto à eleição do novo presidente da Comissão Concelhia do MpD na Praia, disse esperar que a nova equipa promova uma “boa dinâmica” que permitirá ao partido conquistar a Câmara Municipal da Praia nas eleições autárquicas deste ano.

De acordo com Ulisses Correia e Silva, os partidos políticos não podem funcionar apenas com os seus militantes que, por sua vez, são a “grande” base, força mobilizadora do partido, com os seus ideais, princípios e que a abertura à sociedade, particularmente, a participação dos jovens é fundamental.

Questionado, por outro lado, como avalia a evolução do MpD na Praia, disse que tem sido “positiva”, salientando que a ambição do partido é de fazer mais e melhor, por isso, acrescentou, essas eleições estão a decorrer na perspectiva de preparar o partido para ganhar as eleições autárquicas com destaque para a conquista da Câmara Municipal da Praia, a maior do país.

Segundo a Comissão Nacional de Eleições, compete ao Governo indicar a data das eleições municipais que se avizinham, mas as previsões apontam que deverão ser realizadas entre Setembro e Novembro de 2024.