PAICV acusa Governo de "abandonar" e colocar a capital do país “fora do mapa de investimentos”

O deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) Carlos Tavares acusou hoje, no parlamento, o Governo de “abandonar” a capital do país colocando-a “fora do mapa de investimentos” do Palácio da Várzea.​

Carlos Tavares acrescentou que o Governo do Movimento para Democracia (MpD, ) “entrou, falou muito, mas, na realidade, tem mostrado retrocesso”.

“Este é um Governo cansado, em fim de linha, que nem o básico já consegue garantir, é que se formos falar do estruturante o resultado de obras materializados na capital do país por este Governo é de uma miséria gritante”, concretizou.

Neste sentido, o deputado da oposição acusou o Governo de “abandonar os compromissos” assumidos com o município da Praia o que para ele representa uma “inaceitável discriminação”.

O facto é mais grave, segundo Carlos Tavares, quando se está a falar da capital de Cabo Verde e por tudo que ela representa.

“Por questão de orgulho e prestigio nacional, a capital do país deveria ter melhor atenção do executivo, no âmbito das suas responsabilidades, mas só os grandes e verdadeiros governos com desígnios são capazes de entender isso. O que não é o caso, pois hoje estamos perante um mau Governo, que de grande tem apenas o numero de seus integrantes”, criticou.

Carlos Tavares enfatizou ainda que, ao contrario do que MpD pensa, as “consequências” de um Governo da República “ignorar” a capital do país “extravasa os limites” desta urbe pelo papel que uma capital representa no contexto do desenvolvimento nacional.

E, por tudo isso, “e muito mais”, finalizou o deputado do PAICV, “urge substituir” Governo do MpD, por ser “egoísta, insensato e de horizontes curto”, por um outro com sentido de “responsabilidade e verdadeiro compromisso” na defesa dos interesses do povo.