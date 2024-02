Governo quer fundir DGT e IGT para criar uma autoridade reguladora

O ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social revelou hoje que o Governo pretende fundir a Direcção-Geral do Trabalho e a Inspeção-Geral do Trabalho, resultando na criação de uma autoridade reguladora do sector. Esta medida visa promover maior eficiência na administração do trabalho, garantindo também maior independência relativamente aos poderes políticos para resolver conflitos laborais de forma imparcial e eficaz.

Compromisso firmado na reunião de concertação social realizada hoje.

“É uma reforma que permitirá maior eficiência na administração do trabalho, uma maior autoridade da administração do trabalho sobre as empresas e sobre os trabalhadores, sobretudo maior independência em relação aos poderes políticos, porque o governo também é empregador e por vezes temos conflitos laborais em que o governo não pode estar simultaneamente a ser o árbitro ou o jogador, portanto essa reforma vai no sentido de fazer este distanciamento claro e permitir esta robustez institucional ainda maior para a administração do trabalho”, explanou o governante à imprensa.

No que tange à segurança social, o ministro apontou o compromisso com a igualdade de género no acesso às pensões, visando eliminar as disparidades existentes entre homens e mulheres no regime do INPS.

“O que discutimos aqui é que vamos acordar entre as partes, os trabalhadores, o governo e os sindicatos, a melhor forma possível de resolvermos esta disparidade, que pode ser mudar o regime do INPS com o regime da administração pública, que permite reforma na mesma idade, ou então encontrar uma solução intermédia para esta matéria, mas ainda não há uma decisão tomada”, acrescentou.

Também foi discutida a introdução de reformas antecipadas no regime de segurança social, bem como a implementação de uma prestação para as famílias no início do ano escolar, com o objectivo de auxiliar nas despesas educacionais.

Sobre os próximos passos, o ministro frisou que são matérias que ainda são termos de referência e que depois o Governo levará o projecto de lei para ser discutido e debatido no Conselho de Concertação Social.

“É importante juntar a Inspeção e a Direção-Geral do Trabalho e criar aqui um quadro de maior eficiência e maior eficácia na administração do trabalho. Isto será feito concomitantemente com o novo Código de Contraordenações, que irá permitir uma maior ação da autoridade junto às empresas, junto às entidades empregadoras e também rever tudo aquilo que são as autorizações, tudo aquilo que são as certificações, as competências que as empresas e os trabalhadores precisam, ficarão também sobre esta entidade, o que dará maior robustez e muito mais eficácia à administração do trabalho”, reafirmou.