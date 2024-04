PM participa na conferência "Nosso Oceano" na Grécia

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, se encontra na Grécia para participar na 9ª Edição da Conferência "Nosso Oceano", sediada em Atenas, com o tema "Um Oceano de Potencial" que acontece de 15 a 17 de Abril.

Este ano, a conferência abordará seis áreas de actuação, a promoção de áreas marinhas protegidas, fomento de uma economia azul sustentável, combate à crise climática, apoio à segurança marítima, promoção da pesca sustentável e luta contra a poluição marinha.

Como país anfitrião, a Grécia focará em temas como transporte marítimo ecológico, turismo sustentável em zonas costeiras, redução da poluição marinha por plásticos e transição verde no Mediterrâneo.

Segundo um comunicado do Governo, Cabo Verde terá a oportunidade para apresentar a sua visão sobre a Economia Azul, destacando-a como um pilar fundamental para o desenvolvimento económico do país, com a Estratégia Nacional do Mar.

Durante a visita, o Primeiro-ministro também apresentará as reformas, medidas e investimentos em curso no país, como a recente aprovação da Carta Política da Economia Azul e a criação da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente.

Conforme a mesma fonte, além de fortalecer laços bilaterais e multilaterais, a visita do Primeiro-ministro à Grécia visa ampliar a cooperação entre os dois países e discutir questões regionais e internacionais de interesse comum.

A delegação cabo-verdiana inclui o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, e o ministro do Mar, Abraão Vicente.