PM participa na Cimeira pela Paz na Ucrânia que acontece na Suíça

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva participará na Cimeira pela Paz na Ucrânia, a realizar-se nos dias 15 e 16 de Junho, em Bürgenstock, Suíça.

Segundo um comunicado do Governo, a participação do governante acontece após o convite do Presidente da Ucrânia e da Presidente da Suíça.

Este evento reunirá líderes mundiais para debater estratégias de paz para a Ucrânia e explorar propostas que respeitem a Carta das Nações Unidas e os princípios da lei internacional.

A mesma fonte refere que objectivo é inspirar um processo de diálogo sobre como alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura para a Ucrânia, estabelecendo um entendimento comum para um possível quadro de paz e definindo um roteiro para o envolvimento das partes no processo.

A cimeira terá lugar em Bürgenstock, Suíça, um país reconhecido pela sua longa tradição em promover o diálogo internacional.

Além disso, o Primeiro-Ministro terá encontros bilaterais à margem da cimeira, nomeadamente com o Primeiro-Ministro do Canadá.

“Este evento sublinha o compromisso de Cabo Verde com a paz global e a ordem

internacional baseada em regras, num momento em que a guerra na Ucrânia continua a devastar vidas e a desestabilizar a segurança europeia, com repercussões económicas sentidas em todo o mundo”, escreveu o executivo.