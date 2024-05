Presidente da República realça os desafios da África e de Cabo Verde no processo de transformação socioeconómica

O Presidente da República realçou nos EUA os desafios que se colocam a África e a Cabo Verde no processo de transformação socioeconómica e as possibilidades de parcerias com o Governo dos EUA e empresas privadas.

José Maria Neves fez estas declarações na 16.ª Cimeira de Negócios EUA-África. que decorre em Dallas, Texas, sob o tema “Negócios entre os EUA e África: parcerias para o sucesso sustentável”, promovido pelo Corporate Council on África.

Na sua comunicação num dos painéis no Diálogo de Alto Nível, que juntou a CEO do Millennium Challenge Account, Alice Albright, e chefes de Estado e de Governo de países parceiros, entre outras altas entidades, sobre os impactos do Programa Millennium Challenge Account no crescimento, competitividade e inclusão em África, José Maria Neves falou sobre os principais reptos que se colocam a África e a Cabo Verde.

Neste particular, referiu-se sobre o processo de transformação socioeconómica em curso e as possibilidades de parcerias com o Governo dos Estados Unidos, assim como empresas privadas.

José Maria Neves encontra-se nos Estados Unidos da América (EUA) onde participa nas celebrações do 20.º Aniversário do Millennium Challenge Corporation (MCC) e na cimeira empresarial Estados Unidos-África.

Na cimeira dissertou no tema sobre “Diálogo de Alto Nível sobre o Reforço dos Sistemas de Saúde no Continente Africano”.

Durante a sua estada em Dallas, o Presidente da República encontrou-se com a comunidade cabo-verdiana no Texas, “na linha da sua agenda de proximidade e mobilização da diáspora para os grandes desafios do país”.