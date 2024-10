Autárquicas2024/São Vicente: PAICV entrega candidatura no tribunal e promete ser uma “alternativa credível”

O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV) oficializou hoje a sua candidatura para as eleições autárquicas, em São Vicente, com a entrega do processo no tribunal e promete ser uma “alternativa credível”.

A lista, que é encabeçada pelo candidato António Duarte, também conhecido por Patcha, foi aceite, segundo o mandatário Nelson Faria assegurou à Imprensa à saída do tribunal, “sem problemas”, e agora apresentam-se como o primeiro partido a formalizar a sua equipa para as próximas autárquicas. “Nossa ideia para a Câmara Municipal de São Vicente e para gestão municipal como um todo é exactamente trazer uma alternativa com um excelente candidato, grande equipa e com um projecto que se adequa a São Vicente hoje e amanhã”, asseverou. Para já, conforme a mesma fonte, trazem uma lista “multidisciplinar, de diferentes gerações e competências”. Por outro lado, sublinhou, além da paridade de género que cumprem na íntegra, as suas listas estão “bem compostas” do sexo feminino. Outras das vertentes, assinalou Nelson Faria, é a juventude, numa composição cuja média de idade é de 42 anos, para câmara municipal, e 43 anos, para assembleia municipal. “É uma equipa de pessoas jovens, mas já experimentadas, com capacidade de realização, competentes nas suas áreas e capazes de fazer São Vicente dar o salto que todos queremos”, considerou o mandatário. Os próximos passos serão com o trabalho de terreno e de dar a conhecer essa “alternativa credível e sustentada”, garantiu. Nelson Faria informou ainda que para a assembleia municipal tem como cabeça de lista o actual presidente da Comissão Política Regional (CPR) do PAICV, em São Vicente, Adilson Jesus, que vai ser apresentado publicamente, juntamente com os restantes elementos da equipa, num evento agendado para início de Novembro. Ainda hoje, o partido pretende realizar um encontro com mulheres como forma de realçar o “papel importante” da mulher na sociedade cabo-verdiana. A candidatura do PAICV sustenta-se à volta de António Augusto Sequeira Duarte, o conhecido Patcha, nascido a 18 de Março de 1973, em Portugal, onde os pais, Bela Duarte e António Duarte, estudavam. Cresceu em São Vicente, onde também se formou nos ensinos básico e secundário até meados da década de 1990, altura em que rumou ao Brasil para se formar em Arquitectura e Urbanismo. Actualmente exerce como docente da Universidade Jean Piaget, desde 2009, e também é conhecido no meio mindelense como presidente do grupo carnavalesco Monte Sossego.

