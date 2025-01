​Nuias Silva recolhe subsídios para plataforma de candidatura à presidência do PAICV

O candidato à liderança do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) Nuias Silva disse hoje que quer recolher subsídios dos militantes e da sociedade civil para fechar a plataforma de governação do partido e de Cabo Verde.

Nuias Silva falava à Inforpress a propósito da conversa aberta que manteve com os militantes do seu partido e com sanvicentinos, numa espécie de “pré-contacto” para uma reunião mais alargada posteriormente.

“A nossa mensagem é de união e de esperança, reflectindo as motivações da nossa candidatura. Somos uma candidatura com um impulso colectivo que pretende unir o partido à volta dos princípios, valores e causas que defende, para não só ganhar internamente, mas também ganhar Cabo Verde em 2026 e mudar o rumo do País”, explicou o candidato.

O candidato disse que mostrou aos militantes que deseja que o PAICV seja um partido aberto e que dialoga permanentemente com a sociedade capturando as diversas dinâmicas sociais para incorporá-las dentro da sua acção de políticas públicas, quer para a frente parlamentar, quer para a frente autárquica, quer para a frente governativa do País.

Também vincou que almeja que o PAICV seja um partido que dá uma dimensão regionalista, com várias caras e com vices-presidentes que têm responsabilidades políticas sobre determinados espaços territoriais mas que reforça a confiança e a autonomia das regiões políticas, no País e na diáspora, e que dê valor às capacidades intergeracionais.

Segundo Nuias Silva, apesar de ter sido um encontro com convites específicos, as pessoas responderam positivamente e houve uma adesão “muito grande”, não só à conversa aberta, mas também de apoio à candidatura.

“Nós pedimos aos militantes para apoiar a nossa candidatura porque entendemos que somos o perfil mais ajustado ao tempo em que vivemos. O PAICV precisa de um presidente dialogante, com provas dadas, com um percurso político, académico e profissional reconhecido, no plano nacional e não só, e um político que tem um percurso dentro do partido”, argumentou salientando que ele tem percurso de mais de 25 anos no partido.

A mesma fonte considerou que neste momento ele é um dos candidatos que consegue dialogar com todas as sensibilidades dentro do partido e por isso sente-se em condições de promover uma união à volta do PAICV.

Questionado se não seria salutar para o partido que quer voltar ao poder ter uma única candidatura consensual ao invés de ter quatro candidatos a disputar internamente, Nuias Silva afirmou que as disputas internas são saudáveis, e mostram dinâmicas próprias e visões para reforçar o partido e colocá-lo em melhores condições de poder ganhar 2026.

“O que deve existir são regras relativamente a disputas internas. Que não são disputas que devem ser maximizadas nas redes sociais, permitindo um diálogo directo com os militantes e discussões com os militantes, como a conversa aberta que promovemos esclarecimento e de recolhas de subsídios. Aquilo serve para fortalecer o PAICV”, sustentou reforçando que na democracia as disputas devem ser naturalizadas.

“O que nós garantimos é que a nossa candidatura está a fazer e fará sempre uma disputa pedagógica porque nós temos um viés e um histórico de cuidar e de estar sempre alinhado com o partido e os militantes podem ter a garantia de que da nossa candidatura não haverá nenhum tipo de questões que possam beliscar o dia após as eleições internas”.

Por isso, Nuias Silva assegurou que vai pautar-se por uma candidatura que vai partilhar apenas as ideias que tem para o partido e para Cabo Verde, sem falar dos adversários, mas também sem os desvalorizar porque que também são ilustres figuras que devem continuar a contribuir para o partido.