Nelson Lopes / Katem Parada: “Queremos colocar São Vicente na lista de Património Mundial da UNESCO”

O empresário Nelson Lopes volta a concorrer à CM, tendo como partido a sua ilha, que promete tornar mais inclusiva, vibrante culturalmente e reconhecida a nível mundial. A jurista Leina Leite é a proposta do movimento “Soncent Katem Parada” para a Assembleia Municipal.

1 - Que radiografia faz da situação do município a que se candidata?

A situação de São Vicente exige uma mudança significativa, pois há um histórico de desigualdades, principalmente nas áreas de habitação, saúde e educação. A ilha, apesar do seu grande potencial, especialmente em turismo e cultura, carece de políticas públicas eficazes, infra-estrutura e uma governança mais transparente e eficiente. A segurança pública também necessita de reforço, e a cidade precisa de mais espaços verdes e de modernização urbana para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes.

2 - Em linhas gerais, o que a sua candidatura propõe para o município? E como essas propostas oferecem soluções para os problemas enfrentados?

A minha candidatura propõe um projecto de governação inclusivo e transgeracional, que integra todos os são vicentinos, sejam residentes, emigrantes ou estrangeiros que escolheram São Vicente como seu lar. Vamos combater desigualdades com políticas de habitação social, saúde de qualidade e educação inclusiva. A qualificação profissional, especialmente nas áreas de economia digital e economia do mar, será uma prioridade, assim como o incentivo à inovação e à atracção de nómadas digitais e pequenas empresas de tecnologia.

Vamos apoiar a cultura e transformar São Vicente num destino turístico e cultural, com destaque para o Carnaval, o Festival da Baía das Gatas e outros eventos internacionais. Um dos nossos principais objectivos será colocar a ilha na lista de Património Mundial da UNESCO. Além disso, vamos criar um Conselho Municipal Estratégico, implementar Orçamentos Participativos e melhorar o atendimento público com uma plataforma digital. A segurança será reforçada com a Polícia Municipal, e a aplicação do Código de Posturas ajudará a manter a cidade limpa e organizada.

3 - Que visão para o município?

Daqui a quatro anos, quero que São Vicente será mais competitiva, próspera e sustentável. A infra-estrutura será modernizada, a cidade terá mais espaços verdes e será um destino cultural de renome, com grandes eventos internacionais. Queremos que a ilha seja reconhecida como um destino turístico de classe mundial e, ao mesmo tempo, como um centro de inovação e negócios. A qualidade de vida será significativamente melhorada, com serviços públicos eficientes, uma governança transparente e uma maior integração da população. Em resumo, desejamos um São Vicente mais desenvolvido, próspero e feliz, com uma gestão que coloque as pessoas em primeiro lugar.

