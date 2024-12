Eleitos municipais começam a tomar posse a 19 de Dezembro

As tomadas de posse dos órgãos municipais eleitos nas eleições autárquicas do passado dia 1 de Dezembro começam no dia 19. O processo contará com a presença de diferentes membros do Governo, responsáveis por conferir a posse aos eleitos em cada município.

Segundo um documento do Ministério da Coesão Territorial, assinado no dia 13 de Dezembro, na ilha de Santo Antão as tomadas de posse ocorrem nos dias 19 e 20 de Dezembro e serão conferidas pelo ministro do Mar e das Comunidades. Ribeira Grande: Ministro do Mar e das Comunidades, 19 de dezembro, às 10h00. Paul: Ministro do Mar e das Comunidades, 19 de dezembro, às 15h00. Porto Novo: Ministro do Mar e das Comunidades, 20 de dezembro, às 10h00. Em São Vicente será o Primeiro-ministro a conferir posse, no dia 19 pelas 10h00. São Nicolau Ribeira Brava: Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, 20 de dezembro, às 10h00. Tarrafal de São Nicolau: Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, 20 de dezembro, às 15h00. Sal: Ministra da Coesão Territorial e da Defesa, 21 de dezembro, às 10h00. Boa Vista: Ministro do Turismo e Transportes, 21 de dezembro, às 10h00. Maio:Ministra da Justiça, 20 de dezembro, às 10h00. Santiago Praia: Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, 20 de dezembro, às 10h00. Ribeira Grande de Santiago: Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, 21 de dezembro, às 10h00. São Domingos: Ministro da Educação, 21 de dezembro, às 15h00. Santa Cruz: Primeiro-ministro, 20 de dezembro, às 10h00. São Lourenço dos Órgãos: Ministro do Desporto, 19 de dezembro, às 15h00. São Salvador do Mundo: Ministra da Saúde, 19 de dezembro, às 15h00. Santa Catarina: Ministro da Administração Interna, 21 de dezembro, às 15h00. Tarrafal de Santiago: Ministro da Indústria, Comércio e Energia, 21 de dezembro, às 11h00. São Miguel: Vice-primeiro-ministro e Ministro das Finanças, 21 de dezembro, às 10h00. Fogo e Brava São Filipe: Ministra das Infraestruturas, Ordenamento, Território e Habitação, 19 de dezembro, às 10h00. Santa Catarina do Fogo: Ministra das Infraestruturas, Ordenamento, Território e Habitação, 19 de dezembro, às 15h00. Mosteiros: Ministra das Infraestruturas, Ordenamento, Território e Habitação, 20 de dezembro, às 10h00. Brava: Ministro da Agricultura e Ambiente, 20 de dezembro, às 10h00.

