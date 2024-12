Ministro do mar anuncia concessão do farol de Fontes Pereira de Melo

O ministro do Mar, Jorge Santos, anunciou hoje que o farol de Fontes Pereira de Melo está pronto para ser entregue à gestão privada. Garantia dada durante a sua visita à localidade de Janela, no concelho do Paul.

Em declarações à imprensa, Jorge Santos recordou que a reabilitação do farol teve como objectivo preservar o património histórico e preparar o local para receber actividades económicas, como restauração, centros de animação náutica e centros de informação turística, tudo através de concursos públicos. A concessão, conforme explicou, será feita a privados, com o objectivo de transformar o farol numa referência turística. “O que queremos é que o farol de Fontes Pereira de Melo seja um ponto de referência turística e um observatório de excelência da costa norte, em Santo Antão", salientou. Segundo Jorge Santos , o projecto conta com a colaboração do Instituto Marítimo e Portuário, responsável pela gestão dos faróis a nível nacional, do Ministério do Turismo e Transportes e do Ministério do Mar. O farol de Fontes Pereira de Melo, ou farol d'Boi, foi construído dois anos após a autorização da portaria régia de 02 de Abril de 1884. Teve um papel significativo na navegação marítima, assinalando a entrada norte do Porto Grande de São Vicente. Entrou para a história da revolta de Santo Antão de 17 de Abril de 1886 quando o Governo Colonial fez deslocar a Canhoneira Mandovi para vigiar nas águas próximas para proteger a equipa construtora e a obra já edificada, devido ao equívoco de que a população revoltada iria destruir o farol.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.