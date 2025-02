Santo Antão: Francisco Carvalho diz-se preparado para liderar PAICV e ganhar as eleições legislativas de 2026

O candidato a presidente do PAICV, Francisco Carvalho, assegurou, domingo, 09, em Santo Antão, que está preparado para liderar o partido e ganhar as eleições legislativas em 2026.

Francisco Carvalho, que falava num encontro com os militantes do PAICV no Porto Novo, prometeu um PAICV “organizado, forte e sustentável”, capaz de ganhar as próximas eleições legislativas e “construir um Cabo Verde para todos, aquele que o Amílcar Cabral sonhou”, avançou.

“Estou preparado para liderar o PAICV e vencer a ala radical do MpD em 2026”, sublinhou o candidato, que disse pretender colocar a sua “competência, saber fazer e experiência de vida ao serviço de Cabo Verde”.

Francisco Carvalho disse estar seguro da vitória nas eleições internas no PAICV e colocar a sua competência na construção de soluções para os problemas que o país enfrenta, almejando um Cabo Verde “livre da pobreza, com a saúde gratuita para todos e com o ensino superior e os transportes acessíveis” aos cabo-verdianos.

Para o candidato a presidente do PAICV, é possível erradicar a pobreza em Cabo Verde, sendo, para isso, necessário um governo curto e a apostar na redução das despesas públicas, adiantou, considerando ainda “inadmissível” a situação actual dos transportes em Cabo Verde.

Francisco Carvalho reafirmou o pedido feito ao PAICV para a realização de uma sondagem para conhecer o candidato melhor preparado para liderar o partido e ganhar as eleições legislativas do próximo ano.

Para Santo Antão, defendeu “uma grande aposta” na industrialização da agricultura e no alargamento das ofertas formativas a nível do ensino superior para que os jovens possam estudar na sua própria ilha.

O PAICV elegerá em Março o próximo presidente do partido, numas eleições em que concorrem quatro candidatos: Jorge Spencer Lima, Nuias Silvas, Francisco Carvalho e Francisco Pereira.