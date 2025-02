Novo presidente da Associação Nacional dos Municípios escolhido hoje no 10.º Congresso

Os novos órgãos sociais da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV) são escolhidos hoje durante o 10.º Congresso da referida associação que se realiza no palácio da Assembleia Nacional, na cidade da Praia.

Em declarações à Inforpress, a presidente do Conselho Geral da ANMCV, Clara Marques, lembrou que após as eleições autárquicas realizadas no passado mês de Dezembro, a Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde deve, de acordo com os estatutos, realizar um congresso para eleger novos órgãos sociais.

“A partir dessa data, de acordo com o estatuto, temos 90 dias para fazer esse trabalho. De imediato, nós demos um tempo para que os membros possam apresentar as suas candidaturas e acabamos por decidir marcar a data de 21 de Fevereiro para ser o dia das eleições dos novos órgãos”, disse.

Realçou, que neste momento, o processo está em fase de conclusão, indicando, no entanto, que ainda não é possível avançar o número de candidaturas existentes para a eleição dos novos órgãos oficiais da ANMCV e que o Conselho Geral só terá acesso hoje durante o congresso.

“Ainda não temos conhecimento oficial das candidaturas (…), nós não podemos pronunciar porque pode ser que haja duas candidaturas, três ou mais, não sei. Mas só depois de termos em mãos, as candidaturas enviadas, é que a mesa poderá pronunciar quantas são, efectivamente”, explicou.

Adiantou que foram totalizados 132 delegados que participarão no encontro e que o Conselho Geral está a ultimar a confirmação dos candidatos, lembrando que o PAICV ganhou as eleições, obtendo a maioria das câmaras, e deve propor um novo Conselho Directivo da ANMCV.

Clara Marques afiançou ainda que está tudo a postos para a realização do 10.º Congresso da ANMCV e que neste momento o clima a nível interno do PAICV, partido com maior número de câmaras municipais, é de “tranquilidade” relativamente à escolha do novo presidente da ANMCV.

“É um processo normal, tem ocorrido dentro dessa normalidade e, por aquilo que eu sei, tudo está a decorrer da melhor forma possível. Temos de ter em conta que não são candidaturas de diferentes partidos, mas são candidaturas do mesmo partido. E tudo me leva a crer que vai continuar como está e que, no fim, os resultados serão aceites sem nenhum problema e todos terão que abraçar o mesmo projecto, sabendo que pertencem ao mesmo partido”, sublinhou.

A presidente do Conselho Geral da ANMCV mostrou-se, por outro lado, “expectante” quanto a realização do 10.º Congresso, exortando os novos órgãos eleitos a arregaçarem as mangas e trabalharem em prol do desenvolvimento do municipalismo e da qualidade de vida dos munícipes do país.

A ANMCV vai ser liderada pela primeira vez na história do municipalismo em Cabo Verde por um autarca do PAICV, tendo em conta que até às últimas eleições autárquicas de 01 de Dezembro do ano passado, o Movimento para a Democracia (MpD) sempre foi o detentor da maioria das 22 câmaras municipais do país.

A Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos (ANMCV) é uma organização que tem por fim geral a promoção, a defesa, a dignificação e apresentação do poder local, criada a 22 de Setembro de 1995, no primeiro congresso, em Mindelo, e com estatutos publicados no Boletim Oficial de 19 de Agosto de 1996.