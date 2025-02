Fábio Vieira é o novo presidente da ANMCV

Presidente da Câmara Municipal de Mosteiros, no Fogo, sucede a Herménio Fernandes. Isaías Varela diz que junção de alguns autarcas do PAICV com os do MpD ditaram o resultado desta eleição. Leida Santos é a nova presidente do Conselho Geral e sucede a Clara Marques.

Fábio Vieira venceu as eleições para a presidência da Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos (ANMCV) com um total de 72 votos contra os 52 de Isaías Varela, presidente da Câmara Municipal de São Domingos.

No final do apuramento dos resultados e em declaraçõesaos jornalistas, Fábio Vieira manifestou a sua "total disponibilidade em articulação com todos os autarcas do país na conformação de uma agenda que traduza de facto em ganhos efetivos para o poder local, para o reforço e o aprofundamento da descentralização e sobretudo geração de um quadro que promova o desenvolvimento social e económico dos municípios cabo-verdianos".

Quanto aos resultados, o novo presidente da ANMCV referiu que "a ANMCV não é um tabuleiro de representação político-partidário, é uma instituição que representa os municípios, cuja missão é a defesa dos interesses dos municípios. É claro que o Congresso, enquanto órgão máximo para eleger os órgãos, tem a legitimidade, portanto, de fazê-lo. Portanto, enquanto autarca, mantive contactos com todos os autarcas, independentemente das cores partidárias, porque um dos grandes desafios que se nos coloca é um desenvolvimento integrado dos municípios em Cabo Verde".

No que respeita ao seu mandato, o novo presidente da ANMCV garantiu que se vai "pautar por um diálogo profícuo com o Governo, no sentido de construirmos as pontes e os consensos políticos necessários para a aprovação dos instrumentos que também são fundamentais para o salto que nós almejamos dar em matéria do poder local em Cabo Verde".

Isaías Varela, autarca de São Domingos e candidato derrotado nestas eleições, defendeu que a "democracia funcionou". "Aproveitamos para agradecer todas as pessoas que votaram em nós e nas que não votaram, que assim mostraram de facto que a democracia funcionou e que é assim que deve ser", acrescentou.

Comentando os resultados, Isaías Varela explicou que foi a divisão de votos que acabou por ditar dentro do PAICV que acabou por ditar o resultado. "Se contamos internamente, quem votou em Isaías foram os presidentes das câmaras do PAICV. Agora, estamos numa eleição em que não contam só os presidentes das câmaras do PAICV. Houve uma junção entre alguns [autarcas] PAICV e do MpD, então acabou por ganhar o Fábio Vieira. Mas isso não vem ao caso, o que nós vamos fazer primeiro é felicitar o Fábio e disponibilizarmo-nos para trabalharmos a bem de Cabo Verde".

Ao todo 124 delegados participaram no X Congresso da ANMCV.

A ANMCV vai ser liderada pela primeira vez na história do municipalismo em Cabo Verde por um autarca do PAICV, tendo em conta que até às últimas eleições autárquicas de 01 de Dezembro do ano passado, o MpD sempre foi o detentor da maioria das 22 câmaras municipais do país.

A Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos (ANMCV) é uma organização que tem por fim geral a promoção, a defesa, a dignificação e apresentação do poder local, criada a 22 de Setembro de 1995, no primeiro congresso, em Mindelo, e com estatutos publicados no Boletim Oficial de 19 de Agosto de 1996.