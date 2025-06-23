PR pede “uma grande campanha” de recolha de plástico poluidor dos mares

O Presidente da República instou hoje à realização de “uma grande campanha” de recolha de plástico que tem poluído os nossos mares, particularmente em Santa Luzia, também à sensibilização para o não uso do plástico.

José Maria Neves lançou este repto em declarações à Inforpress, à propósito do evento "MarAzul: jornadas do oceano", sob a sua égide enquanto patrono da Aliança da Década do Oceano, que começou na sexta-feira, 29, e termina hoje, sob o lema “Década do oceano: conhecer, viver, sentir, consciencializar e proteger”.

A iniciativa insere-se como um pré-evento preparatório para a IV Conferência da Década do Oceano, que acontecerá na ilha do Fogo, nos dias 10 e 11 de Outubro, e visa sensibilizar a população para a necessidade de conhecer e proteger os oceanos.

a manhã de hoje foi programada uma marcha denominada “Caminhada azul” até à Praia de São Francisco, com uma série de actividades práticas e participativas, incluindo acção de limpeza e observação do litoral, jogos ecológicos e actividades náuticas para um melhor conhecimento dos nossos mares.

"Nós temos que agir no sentido de uma grande campanha de recolha do plástico que tem poluído os nossos mares, particularmente a ilha de Santa Luzia. Neste momento, há a proibição da importação de plástico de uso único e de plástico que não tenha uma percentagem mínima de material reciclado (…)é preciso cumprir. Há legislação, basta aplicar as leis existentes”, comentou o Neves à Inforpress.

Neste contexto, mencionou, por outro lado, a importância de sensibilizar as pessoas para o não uso do plástico, um material que pode trazer “muitos danos às praias e ao meio ambiente”.

Para além destas jornadas para incentivar a mudança de comportamento, José Maria Neves avançou, ainda, que à semelhança do debate realizado no Sal, na terceira conferência sobre a Década do Oceano, a Presidência da República pretende, proximamente, promover um novo debate sobre o Tratado de Protecção do Alto Mar.

Para Cabo Verde é uma questão estratégica. Também pensamos fazer um debate sobre o planeamento e o ordenamento do território. É uma questão que nos preocupa sobremaneira. Referimo-nos ao planeamento urbanístico das diferentes ilhas e também ao território marítimo. E queremos discutir essa questão”, concretizou.

Na sua perspectiva, há que garantir áreas habitacionais para as pessoas construírem, se desenvolver uma política de habitação, definir áreas para as indústrias, para o desenvolvimento do turismo, para instalação, por exemplo, de parques eólicos ou parques solares a nível do país, para garantir uma maior penetração de energias renováveis, entre outras imposições.

“Um conjunto de questões que precisamos debater no país de forma séria. Quando nós chamamos atenção para essas questões, muitas vezes não há debate. E só se debatem essas questões, por exemplo, agora, quando acontece o que aconteceu em São Vicente. É fundamental pensarmos nisso”, observou, realçando também a necessidade e importância de debates nas escolas.

José Maria Neves indicou ainda que o país precisa, para além desses debates, que são “extremamente importantes,” de “um sobressalto cívico”.