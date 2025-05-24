​Apresentado Fundo Morabeza no valor de 24 milhões de euros para Startups

O Fundo Morabeza é um projecto orçado em 24 milhões de euros que visa impulsionar o mercado das startups em Cabo Verde e atrair nómadas digitais para o país. A informação é avançada à imprensa pelo vice-Primeiro-Ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, à margem da cerimónia de apresentação do Fundo que teve lugar esta tarde na cidade da Praia.

Olavo Correia avança ainda que este fundo vai permitir que jovens desenvolvam tecnologias em Cabo Verde e as exportam para quartel parte do mundo.

“Estamos a falar de cerca de 24 milhões de euros, um fundo muito pujante, muito potente, mas o mais importante é o seu impacto. Queremos que os jovens possam ter as condições financeiras para desenvolver as soluções tecnológicas digitais, para testá-las em Cabo Verde e para exportá-las para toda a geografia do mundo, isso é importante, nós temos talento, temos capacidade, temos jovens empreendedores e precisam de um impulso financeiro, um impulso económico. É o que estamos a trazer, acredito que isso vai revolucionar o ecossistema das startups em Cabo Verde e criar, digamos, mais uma base para acelerarmos a nossa ambição que é fazer de Cabo Verde uma nação digital”, afirmou.

Com o Fundo, espera-se acelerar a capacidade do país de ter empresas de base tecnológica, criadoras de empregos qualificados.

“A meta que nós temos é acelerar o ecossistema e tudo aquilo que tem a ver com a capacidade para que possamos ter um conjunto de empresas de base tecnológica, cabo-verdianas, que conseguem facturar”, frisou.

O governante explica que com este Fundo pretende-se atrair nomadas digitais

“O Fundo Morabeza é mais um instrumento que estamos a preparar juntamente com o Banco Africano de Desenvolvimento para ajudarmos as startups cabo-verdianas a desenvolver soluções em Cabo Verde e exportá-las para o mundo inteiro, mas também ajudar a que possamos atrair os nomadas digitais para vir para Cabo Verde e ajudar a construir soluções, e permitir que Cabo Verde consiga de facto ser uma nação digital, com base num sistema de startups de inovação e de empreendedores digitais com capacidade financeira, com capacidade de inovação, mas sobretudo com capacidade para criar soluções para Cabo Verde e depois exportá-las para o continente africano e para o mundo inteiro”, destacou.

O Fundo Morabeza é financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento.