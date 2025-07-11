Presidente do MpD lança vários desafios aos jovens da JpD no encerramento da Universidade de Verão

Presidente do Movimento para a Democracia (MpD) pediu aos jovens do partido para continuarem a trabalhar, levarem uma mensagem de esperança à juventude cabo-verdiana e a terem “espírito de combate [político] ”.

“Temos de demonstrar que nós somos melhores, estamos mais bem preparados e conseguimos produzir resultados”, apelou Ulisses Correia e Silva aos jovens que participaram na Universidade de Verão (UV) da Juventude para a Democracia (JpD), cujo encerramento presidiu este domingo, na Cidade Velha, que recebeu o evento durante três dias.

Para o líder do MpD, os jovens da JpD devem mostrar que o partido não quer “afundar o país com soluções populistas, com marketing nas redes sociais, com negação de evidências e com uma proliferação de ‘fake news’”.

“Temos de ter sentido de responsabilidade, fazer todos os contactos, corpo a corpo, quando formos para o terreno e mostrar que somos diferentes e fazemos diferente para Cabo Verde”, afirmou Correia e Silva.

Em relação às observações do Presidente da República, José Maria Neves, que disse que as manifestações deste sábado se devem às “más prestações de serviços públicos essenciais”, Ulisses Correia e Silva não quis comentar porque, disse aos jornalistas, estava ali na qualidade de presidente do MpD e o momento era da JpD.