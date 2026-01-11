São Vicente: Ulisses Correia e Silva alerta para ataques à democracia em Cabo Verde

O presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, alertou hoje para os sinais de ataques à democracia que estão a acontecer um pouco por todo o mundo e também em Cabo Verde.

Ulisses Correia e Silva teceu estas considerações ao falar num encontro com cidadãos no polivalente de Bela Vista (Piscinão), em São Vicente, para celebrar o Dia da Liberdade e da Democracia, que se assinala a 13 de Janeiro.

Segundo o presidente do MpD, actual partido no Governo, a democracia pode ser um regime imperfeito, mas é o melhor regime político em relação a todos os outros, porque é o sistema do povo, da escolha e da liberdade.

Daí ter alertado para sinais de ataque à democracia a nível mundial e dentro do País, citando como exemplo a decisão do actual presidente da Câmara Municipal da Praia (CMP) de privilegiar o feriado de 20 de Janeiro (Dia dos Heróis Nacionais) em relação ao de 13 de Janeiro (Dia da Liberdade e da Democracia).

“Ele [Francisco Carvalho] decidiu que no dia 13 de Janeiro o comércio que está sob a dependência da CMP vai funcionar e no dia 20 estará fechado. Ele cancelou a Corrida da Liberdade, que foi instituída em 2010 para simbolizar uma das datas mais belas do País, e criou a corrida de 20 de Janeiro”, explicou.

Para o presidente do MpD, não se pode tentar apagar, criar fractura e confrontação entre as datas nacionais.

“Isso é perigoso. Quem faz isso hoje, se estiver no Governo, fará pior, pior e pior à democracia. E há sinais que não enganam”, afirmou Ulisses Correia e Silva, para quem hoje se deve estar em estado de alerta e de vigilância permanente.

Porém, Ulisses Correia e Silva considerou que as datas 13 de Janeiro e 05 de Julho simbolizam “os marcos mais nobres da Nação cabo-verdiana”.

Conforme a mesma fonte, a independência é importante porque trouxe soberania e a capacidade de os cabo-verdianos governarem o próprio País, bem como dignidade enquanto povo, enquanto o 13 de Janeiro trouxe liberdade de falar, de escolher, de decidir, de participar e liberdade económica.

“A coisa mais bela que pode ter um ser humano é ser livre, trazendo a democracia, que é a possibilidade de um governo com escolhas alternativas”, sustentou.

Particularmente em São Vicente, Ulisses Correia e Silva considerou também que houve ataques à democracia perpetrados por “um movimento, supostamente motivado por questões políticas, para tentar dividir e enfraquecer o Carnaval”.

Mas assegurou que o Carnaval em São Vicente vai acontecer e que estará presente na ilha para ver o desfile de 17 de Fevereiro.

O presidente do MpD mostrou-se seguro de que estará, no mês de Junho, nos Estados Unidos da América como primeiro-ministro para acompanhar o jogo entre Cabo Verde e Espanha, referente à primeira participação da história do País na Copa do Mundo de Futebol.

Este ano assinala-se o 35.º aniversário da Liberdade e da Democracia. Comemorada anualmente, a data marca a consolidação do regime democrático no País, após as eleições pluripartidárias de 13 de Janeiro de 1991.