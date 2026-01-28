​São Vicente: Governo lança construção de 48 habitações para jovens com garantia de até 15% do financiamento

O primeiro-ministro lançou hoje a primeira pedra para a construção de 48 habitações para jovens na Urbanização Quinta Sant’Ana, em São Vicente. O projecto, orçado em mais de 186 mil contos, deverá ficar concluído em novembro e promete facilitar o acesso à habitação própria, com o apoio do Estado, afirmou Ulisses Correia e Silva.

As habitações serão construídas numa zona já infraestruturada. O chefe do Governo afirma que o projeto permitirá aos jovens adquirirem a sua própria habitação, beneficiando dos incentivos previstos no Orçamento do Estado para 2026.

“Quarenta e oito habitações numa zona que já está infraestruturada - Quinta de Santana, que vai permitir com que jovens possam adquirir, querendo, habitações de boa qualidade, espaço infraestruturado e aproveitando aquilo que o Governo tem agora disponível. Com o Orçamento do Estado de 2026 e a regulamentação nós criamos uma série de incentivos. Em termos de bonificação de taxa de juros, até 55%, que é o maior encargo que normalmente quem vai adquirir uma habitação ou construir uma habitação através de um banco tem”, explica.

Ulisses Correia e Silva recorda que Estado vai assumir a garantia de até 15% do valor do empréstimo, o que reduz a necessidade de entrada inicial exigida pelos bancos, o que torna mais fácil a aquisição de habitação própria.

“Portanto, estes dois instrumentos vão criar condições para os nossos jovens terem cada vez mais acesso à habitação, a bons preços, a nível do sistema de financiamento. E com estas construções aqui, que são do custo controlado, também o valor estará a ser acessível para que possamos ter cada vez mais oferta de habitação para os nossos jovens, e particularmente aqui em São Vicente”, refere.

O Governo anuncia ainda que os jovens poderão candidatar-se à aquisição das habitações, mesmo durante a fase de construção, que deverá durar cerca de 10 meses. O dono do projeto é a Imobiliária, Fundiária e Habitat (IFH).