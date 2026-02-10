UCID preocupada com fraca adesão ao recenseamento eleitoral em São Vicente

​A UCID manifesta preocupação com a fraca adesão dos jovens de São Vicente no processo de Recenseamento eleitoral e alerta que uma participação reduzida poderá levar à perda de representação parlamentar da ilha.

Em conferência de imprensa realizada hoje, em São Vicente, o presidente regional do partido, Anilton Andrade, chama a atenção para o facto de que o primeiro acto de cidadania não é o voto, mas sim o recenseamento.

“A UCID, preocupada com a pouca adesão ao processo de recenseamento eleitoral por parte dos jovens que completam os 18 anos até esta data, vem reforçar o apelo para que estejam prontos a votar e possam, assim, eleger os seus representantes no Parlamento cabo-verdiano. O primeiro acto de cidadania não é votar, mas sim recensear-se”, recorda.

Anilton Andrade alerta que, se houver fraca adesão ao recenseamento, São Vicente pode perder representação parlamentar.

“O número de deputados eleitos por cada círculo depende do número de eleitores inscritos. Se houver fraca adesão ao recenseamento, São Vicente pode perder representação parlamentar. E perder deputados significa perder força, perder capacidade de reivindicação, perder influência nas decisões nacionais que afetam diretamente as nossas vidas”, explica.

As eleições legislativas estão marcadas para 17 de Maio. O recenseamento eleitoral decorre até ao dia 13 de Março.