​UCID cria comissão para “enfrentar desafios” da juventude

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) alerta que a juventude enfrenta profundas contradições: embora haja talento, criatividade e vontade de trabalhar, persistem o desemprego, a precariedade e um sentimento crescente de abandono. Para dar resposta a estas dificuldades, o partido anunciou hoje a criação da Comissão para a Implementação do Programa Nacional da Juventude da UCID.

Em conferência de imprensa dada pelo vice-presidente Aldirley Gomes, o partido sublinhou ainda a “emigração em massa de jovens” como um reflexo das falhas estruturais no país.

“A emigração em massa de jovens, muitas vezes em condições de risco, não é apenas uma escolha individual. É um sinal colectivo de falha, quando o futuro parece estar sempre fora do país. Assistimos ao crescimento preocupante de fenómenos sociais graves: O consumo excessivo de álcool e drogas, o aumento da vulnerabilidade social e económica, prostituição juvenil e exploração, violência sexual, muitas vezes silenciada, monoparentalidade precoce e sem apoio adequado, o aumento de doenças mentais, depressão e ansiedade, casos de suicídio, casos de homicídios que chocam o país e um desinteresse político-social profundo, entre a juventude cabo-verdiana”, refere.

Para Aldirley Gomes, estes problemas resultam de políticas inexistentes ou fragmentadas e da ausência de uma estratégia integrada para a juventude. Para enfrentar estas questões, a força política anuncia a criação, ainda antes das eleições legislativas, da Comissão para Implementação do Programa Nacional da Juventude do partido.

“Esta Comissão terá como missão, instalar e consolidar a Juventude do Partido, ouvir e mobilizar os jovens em todas as ilhas e na diáspora, sistematizar propostas de desenvolvimento da Juventude Cabo-verdiana, integrar políticas de emprego, formação, tecnologia, saúde mental, desporto, cultura e participação cívica. Resumidamente, produzir e apresentar o programa nacional da juventude alinhado com os desafios atuais do país”, explica.

Aldirley Gomes explica que a comissão será presidida por Bruno de Pina, jovem cabo-verdiano residente nos Estados Unidos, com ligação à juventude, à diáspora e às novas formas de comunicação e participação cívica. De acordo com o responsável partidário, a liderança contará ainda com vice-presidentes regionais, garantindo representação de todas as ilhas, da diáspora e dos diversos contextos sociais e económicos da juventude.