Francisco Carvalho renuncia à presidência da CMP

Francisco Carvalho renunciou ao mandato autárquico com efeitos desde 18 de Junho, na sequência da sua eleição como deputado nacional pelo círculo eleitoral de Santiago Sul nas legislativas realizadas a 17 de Maio.

A decisão consta de uma resolução publicada no Boletim Oficial desta quinta-feira, 25, na qual o ex autarca invoca o regime de incompatibilidades previsto na legislação cabo-verdiana entre o exercício do cargo de presidente de câmara e o mandato de deputado à Assembleia Nacional.

No documento, Francisco Carvalho recorda que integrou a lista de candidatura às eleições legislativas e foi legitimamente eleito deputado nacional, conforme os resultados publicados pela Comissão Nacional de Eleições no Boletim Oficial n.º 99, II Série, de 29 de Maio de 2026.

A resolução refere que a Constituição da República de Cabo Verde e o Estatuto dos Municípios estabelecem a incompatibilidade material e funcional entre os dois cargos, em observância do princípio da separação de poderes e da dedicação exclusiva aos mandatos de soberania.

O agora ex-presidente da Câmara Municipal da Praia justifica ainda a renúncia com a necessidade de garantir a normalidade institucional, a continuidade administrativa e a salvaguarda do interesse público do município, assegurando uma transição pacífica e enquadrada pela lei.

Nos termos da legislação aplicável às autarquias locais, a presidência da Câmara Municipal da Praia passa a ser assumida pelo vereador Fernando Jorge Tavares Pinto, a quem compete legalmente a substituição do titular do cargo, garantindo o pleno funcionamento do órgão executivo municipal.

A renúncia foi formalizada por Francisco Carvalho nos Paços do Concelho da Praia, a 17 de Junho.

De referir que Francisco Carvalho optou por suspender ao invés de renunciar o seu mandato na CMP para as eleições legislativas do passado mês do Maio.