Novo ministro das Infraestruturas promete obras ao serviço das pessoas e habitação mais acessível

O novo ministro das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território, Carlos Tavares, afirmou hoje que a sua prioridade será desenvolver infraestruturas que sirvam as pessoas e reforcem a competitividade da economia, promover soluções habitacionais dignas e acessíveis, valorizar as cidades e comunidades e consolidar uma cultura de planeamento e ordenamento do território orientada para um desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável de Cabo Verde.

Declaração feita na página oficial do Facebook do Ministério. Carlos tavares reforçou que cada decisão relacionada com o território, as infraestruturas e a habitação tem impacto directo na vida dos cidadãos.

“É por elas [as pessoas] que trabalharemos, com rigor, proximidade e visão de futuro”, afirmou.

Segundo o governante, o país enfrenta um período em que os desafios exigem visão estratégica, capacidade de antecipação e decisões que preparem Cabo Verde para as próximas gerações.

Neste contexto, defendeu que o Ministério deve estar cada vez mais próximo dos cidadãos, dos municípios, das empresas, das universidades e das comunidades, privilegiando a escuta, o diálogo, o planeamento e uma execução rigorosa das políticas públicas.

Carlos Tavares assegurou ainda que a actuação da instituição será orientada por resultados, eficiência, inovação e boa governação, defendendo que as grandes transformações não dependem apenas dos recursos financeiros, mas também de instituições fortes, equipas competentes, parcerias sólidas e de uma relação de confiança entre o Estado e os cidadãos.

Ao longo do mandato, acrescentou, o Ministério será guiado pelos princípios da responsabilidade, transparência, competência, sustentabilidade e compromisso com o interesse público.

“O desenvolvimento não acontece por acaso. É fruto de escolhas acertadas, de planeamento consistente e da capacidade de transformar desafios em oportunidades”, escreveu.