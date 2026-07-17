Parlamento: Deputados apreciam hoje programa do Governo e votam moção de confiança

A Assembleia Nacional reúne-se hoje, na cidade da Praia, para apreciar o programa do novo Governo do PAICV e votar a moção de confiança, após as eleições legislativas ocorridas no passado dia 17 de Maio.

Após o acto de posse do Governo, a 19 de Junho, o programa que vai ser hoje sujeito a apreciação da Assembleia Nacional será submetido a aprovação de uma moção de confiança.

O debate acontece três dias depois de o Ministério Público ter acusado o primeiro-ministro e presidente do PAICV, Francisco Carvalho, de 26 alegados crimes quando era autarca da capital, cidade da Praia, desde 2020.

Sobre o Programa do Governo, o primeiro-ministro, Francisco Carvalho, reafirmou as apostas no acesso gratuito aos cuidados de saúde, à universidade pública e à formação profissional, bem como na construção de um sistema de transportes interilhas que seja acessível.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) tem maioria absoluta no parlamento, com 37 dos 72 deputados, o Movimento para a Democracia (MpD) tem 33 deputados e a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) com dois.