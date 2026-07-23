Diretor-geral da UNESCO inicia visita a Cabo Verde para reforçar cooperação nas áreas do património, cultura e oceanos

O director-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Khaled El-Enany, inicia hoje uma missão oficial a Cabo Verde, que decorre até 25 de Julho, com o objetivo de reforçar a parceria com o país nas áreas da preservação do património, promoção da cultura, educação e desenvolvimento sustentável, incluindo a participação na 5.ª Conferência da Década dos Oceanos.

Segundo informou o Governo, hoje, 23 de julho, durante a sua estadia na cidade da Praia, o Diretor-Geral, manterá reuniões com altas autoridades nacionais, designadamente o Primeiro-ministro, Francisco Carvalho, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Juventude e Desportos, António Duarte, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Comunidades e Defesa, Manuel Amante da Rosa, para abordar questões de interesse comum relacionadas com a educação, a cultura, o património, a juventude e o desenvolvimento sustentável.

A agenda inclui igualmente uma visita à Cidade Velha, Património Mundial da UNESCO desde 2009, reconhecida como o mais antigo núcleo urbano colonial implantado pelos europeus nos trópicos e um importante testemunho da história atlântica.

Conforme a mesma fonte, o Diretor-Geral terá ainda a oportunidade de conhecer documentos históricos relacionados com a escravatura inscritos no Registo Internacional da Memória do Mundo da UNESCO numa visita ao Instituto do Arquivo Histórico Nacional.

No dia 24 de Julho, na Ilha da Boa Vista, O Diretor-Geral será recebida em audiência pelo Presidente da República, José Maria Neves.

A deslocação contempla ainda a inauguração no Museu de Arqueologia da Boa Vista da exposição “Histórias que os Oceanos Unem” que apresenta os resultados do I Chantier École em Arqueologia Subaquática, financiado pela UNESCO, que juntou representantes de 8 Países africanos.

A missão culminará com a participação do Diretor-Geral na cerimónia de encerramento da 5ª Conferência da Década dos Oceanos, onde proferirá uma intervenção oficial na presença do Presidente da República de Cabo Verde.